Kırşehir'de IŞİD operasyonu... 2 şüpheli yakalandı!
Kırşehir'de IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L.'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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