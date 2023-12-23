Kırşehir'de IŞİD operasyonu... 2 şüpheli yakalandı!

Kırşehir'de IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:19
Kırşehir'de IŞİD operasyonu... 2 şüpheli yakalandı!
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L.'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


Emniyet IŞİD ırak Kırşehir Operasyon Terör örgütü

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