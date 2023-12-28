İstanbul’da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı!

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:13
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte terör örgütü IŞİD'e  yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.


IŞİD

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