İstanbul’da IŞİD operasyonu: 22 gözaltı!
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Uygulanacak yaptırımları hayal bile edemezsiniz'
- Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- Gazeteci Can Ataklı için karar verildi
- Ege'de yılbaşı eğlenceleri iptal edildi
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- CHP'li belediye başkanına ölüm tehdidi
- DEM Parti önünde gerginlik!