Ankara'daki kazada acı ayrıntı ortaya çıktı!

Ankara'da hafif ticari aracın takla atması sonucu, kızları Handan Turan (53) ile birlikte hayatını kaybeden Halil (77) ve eşi Emriye Yılmaz (77) defnedildi. Yılmaz çiftinin, oğullarının düğünü sonrası Bursa'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:17
Ankara'daki kazada acı ayrıntı ortaya çıktı!
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Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'ya dönmekte olan ailenin içinde bulunduğu Şaban Turan (54) yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı.

Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunanlardan Emriye Yılmaz ile eşi Halil Yılmaz ve kızları Handan Turan kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz (51) ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Yılmaz ailesinin, en küçük oğulları Volkan Yılmaz’ın Adana’da düzenlenen düğün törenine katıldığı, Bursa’ya dönüş yolunda da kaza geçirdiklerini öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Handan Turan’ın cenazesi Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verilirken, anne Emriye ve baba Halil Yılmaz için de Rize’nin Selimiye köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Yılmaz ailelerinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sağanaktan dolayı çay fabrikasında ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası çift, aile kabristanlığında toprağa verildi.


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