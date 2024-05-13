Taksici faciadan döndü! Araçtan indiği sırada otomobil çarptı

Edirne’de ticari taksi sürücünün kapıyı açıp taksiden indiği esnada süratle gelen otomobil, sürücüyü yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:21
Taksici faciadan döndü! Araçtan indiği sırada otomobil çarptı
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Edirne’de Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Gölet Taksi durağında edinilen bilgiye göre, Batuhan Geridönmez idaresindeki ticari taksi çalıştığı durağın önüne gelerek kapıyı açıp indiği esnada kendisine arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Geridönmez, iki otomobilin arasında kalarak yaralandı.

Ticari taksi sürücüsüne çarpan otomobil ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı ise taksi durağın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Batuhan Geridönmez, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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