Ankara'daki otobüs kazasında ölü sayısı 11'e yükseldi!

Ankara'da Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin beton ayaklarına çarptığı kazada ölü sayısı 11’e çıktı. Kazada yaralanan Osman İleri ile Musa Bayar da tedavi gördükleri hastanede yaşamanı yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:03
Abone Ol google-news

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel idaresindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, 9 Ağustos'ta Polatlı ilçesi yakınlarında üst geçidin beton ayaklarına çarptı.

Kazada sürücü Çetin Karayel, Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat ve Mahmut Esin hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralılardan Osman İleri ile Musa Bayar da 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Otobüs kazasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Musa Bayar'ın cenazesinin bugün, Osman İleri'nin cenazesinin ise yarın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


Ankara haberleri kaza haberleri ölü haberleri

İlgili Haberler

D-100’de feci kaza, tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

D-100’de feci kaza, tıra ok gibi saplandı: 1 ölü
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı?
Çorum'da feci kaza... Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Çorum'da feci kaza... Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler