Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerin düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10- 11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı’ etkinliği dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-11 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs 2025 günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs 2025 günü saat 09.00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar, program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.
Etiketler: #Ankara #Ankara Emniyet Müdürlüğü #yol
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