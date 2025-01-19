Linet'in Ankara konseri Hamas paylaşımı gerekçesiyle iptal edildi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 17:08

Güncelleme: 19.01.2025 - 17:10

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrailli sanatçı Linet Menaşi'nin 17 Ocak'ta Jolly Joker Ankara'da gerçekleştireceği konserin Ankara Valiliği kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Konserin iptal gerekçesi olarak Linet Menaşi'nin İsrail ordusundaki geçmişi, Gazze'ye yönelik soykırımı desteklediği yönündeki iddialar ve Hamas'a ilişkin yaptığı bir paylaşım olduğu öne sürüldü.

Platform tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ordusunda askerlik yapan ve Gazze'deki soykırımı destekleyen 'Linet Menaşi' isimli kişi bugün saat 21.00, Jolly Joker Ankara'da konser verecektir. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, Türkiye’deki ilk albümünü 1995 yılında yapmıştı.