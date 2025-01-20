Ankara'da, sürücü aydınlatma direğine çarptı, kurtarılamadı!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.C. hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kızılırmak Mahallesi'nde Mevlana Bulvarı’nı İsmet İnönü Bulvarı’na bağlayan varyantta meydana geldi.
Kızılay yönüne giden A.C. yönetimindeki 06 DZK 295 plakalı otomobil, virajda kayarak refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Ankara
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