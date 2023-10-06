Ankaralılar dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:45

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:02

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirilecek AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi nedeniyle bugün 21.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yarın saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongre nedeniyle trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:

Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı.