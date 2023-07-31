Ankaralılar dikkat! Saat verilerek yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:12

Güncelleme: 31.07.2023 - 18:13

Ankara Valiliği, yükselen sıcaklıklarından dolayı meteorolojik uyarı yayınladı. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların 4-8 derece yükseleceği belirtilen açıklamada yarından itibaren 5 gün tüm yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

SAAT VERİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre halen mevsim normalleri civarında sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren, Ankara il genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerinde çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik hastalığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 01.08.2023 ile 06.06.2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”