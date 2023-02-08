Karayolları Genel Müdürlüğü: "Deprem nedeniyle kapalı yol kalmadı"
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergâh bulunmadığını ve yolların ulaşıma açık olduğunu duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çöken yol, körpü ve viyadüklerle ilgili açıklamada bulundu.
KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergâhın bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, karayolları ekiplerinin ülkenin dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği ifade edildi.
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