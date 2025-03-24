Ankara'nın da ablukası sürüyor: Valilik yeni yasakları duyurdu!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:25

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:25

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan prototestolar, tutuklanmasıyla beraber hız kazandı. Ankara'da söz konusu durumu protesto eden başta ODTÜ olmak üzere üniversitelere valilik eliyle yapılan abluka da sürüyor. Ablukaya rağmen süren protestolara ise yoğun bir polis müdahalesi söz konusu.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin talimatları gereğince uyguladığı 'hizmet durdurmaları' şu şekilde açıkladı:

"Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 24.03.2025 tarihinde saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır"