Satera işçileri Cengiz'in kapısına dayandı: 'Sendika hakkımız engellenemez'
Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ortaklığında kurulan, 100 işçinin çalıştığı ve elektrik sayaçları üreten Satera Elektronik’te DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan işçiler nedeniyle başlatılan eylemler, dün Cengiz Holding’in merkezi önüne taşındı.
“Sendika hakkımız engellenemez” pankartı altında bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bir ülkede işçiler sendikalaştığı için kapının önüne konuyorsa o ülkede demokrasi olmaz” derken Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise 3 gün içinde işçilerin talepleri karşılanmazsa Cengiz Holding’in önünde direniş çadırı kuracaklarını duyurdu.
Eylemcilerden Tuğçe Demir sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını, üstelik “Kod-46” uygulandığı için ne tazminat alabildiklerini ne de başka bir iş bulabildiklerini söyledi.
Murat Düzmen de şunları söyledi: “Talepler karşılanmayınca arkadaşlarımız sendikaya başvurmuş ve yasal haklarını kullanmışlar. Biz de arkadaşlarımıza destek olduk ve sendikalı olduğumuz için işten atıldık. Haklarımızı talep ediyoruz.”
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