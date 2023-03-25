Satera işçileri Cengiz'in kapısına dayandı: 'Sendika hakkımız engellenemez'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

“Sendika hakkımız engellenemez” pankartı altında bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bir ülkede işçiler sendikalaştığı için kapının önüne konuyorsa o ülkede demokrasi olmaz” derken Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise 3 gün içinde işçilerin talepleri karşılanmazsa Cengiz Holding’in önünde direniş çadırı kuracaklarını duyurdu.

Eylemcilerden Tuğçe Demir sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını, üstelik “Kod-46” uygulandığı için ne tazminat alabildiklerini ne de başka bir iş bulabildiklerini söyledi.

Murat Düzmen de şunları söyledi: “Talepler karşılanmayınca arkadaşlarımız sendikaya başvurmuş ve yasal haklarını kullanmışlar. Biz de arkadaşlarımıza destek olduk ve sendikalı olduğumuz için işten atıldık. Haklarımızı talep ediyoruz.”