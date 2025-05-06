Anlaşmanın imzalandığı kentte ‘kendi kaderini tayin hakkı hedefiyle’ Kürt enstitüsü kuruldu: Lozan’a karşı hamleler

Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 07:40

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık belgesi olan “Lozan Barış Antlaşması”nın imzalandığı İsviçre’nin Lozan kentinde önceki gün Lozan Kürt Enstitüsü kuruldu. Temel hedefini “Kürtlerin kendi kaderini tayin etme hakkı” olarak açıklayan enstitü; bir resepsiyon düzenleyerek deklarasyon yayımladı.

ANTLAŞMAYA KARŞI MÜCADELEYİ ÖRGÜTLEME!

Enstitünün kuruluş deklarasyonununda; “Lozan Kürt Enstitüsü adını, 1923 Lozan Antlaşması’ndan almaktadır. Bu antlaşmayla Kürt milletinin kendi kaderini tayin hakkı sistematik olarak reddedilmiş ve Kürtler devletsiz bırakılmıştır. Bu isim bizim için bir reddetme sembolü değil, yüzleşme, yeniden inşa ve yeniden doğuş sembolüdür. Bu nedenle enstitü, inkarın yapıldığı yerde, bastırılan gerçeği yeniden inşa etmek için kurulmuş ve ilk adımını burada atmıştır. Enstitümüz, tarihi kırılmayı teşhir etmek ve aşmak için entelektüel ve kurumsal bir hamle olarak kurulmuştur” denildi.

LOZAN’A KARŞI ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK!

Bir düşünce merkezi olarak hareket edileceğinin vurgulandığı deklarasyonda Avrupa’da akademik özerkliğe sahip bir “Kürt üniversitesinin” kuruluşu da hedeflendi. “Lozan Kürt Enstitüsü, tarihi parçalanma ile oluşan Kürtler arasındaki bölünmelerin gettolaşmasını aşmayı, ulusal birlik ile zihinsel ve kurumsal bir yenilenmeyi esas almaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Memnuniyetle ve kararlılıkla duyuruyoruz ki, Lozan Antlaşması’nın yıldönümünde, Temmuz 2025’te, enstitümüzün öncülüğünde, Lozan’da akademisyenler, hukukçular ve siyasetçilerin katılımıyla ‘Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Kürtlerin Geleceği’ adlı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştay, tarihi inkarın mekanında, özgürlük arayışımızın sesini ve fikri gücümüzü dünyaya duyuracak bir platform olacaktır.”

GEÇEN YIL PROTESTO YAPILMIŞTI

İsviçre’nin Lozan kentinde geçen yıl, Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yıldönümünde antlaşmaya karşı protesto yürüyüşü yapılmıştı. Yürüyüşü; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK), Değişim Hareketi (Goran), terör örgütü PYD’nin üst çatısı “Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Bölgesi Yönetimi ile terör örgütleri PJAK, PYD ve PKK terör örgütünün Avrupa’daki yapılanmasının çatı örgütü olan NAV-DEM ortak düzenledi. Protestoda Kürtlerin bu antlaşmayı 100 yıldır tanımadığı ve antlaşmanın yaptırımlarına karşı da mücadele ettikleri savunuldu.