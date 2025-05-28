Anne-Baba Dayanışma Ağı, tutuklu gençler için 30 Mayıs'a çağrı yaptı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrasında başlayan protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan gençlerin ailelerin dayanışma amacıyla kurduğu Anne-Baba Dayanışma Ağı, tutukluluğu devam eden gençler için basın açıklaması gerçekleştirdi.
Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube'nin toplantı
salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına çocukları cezaevinde bulunan
Emine Çepniler, Fatma Şahin, Tülay Yıldız, Candan Doğan ve kızı tahliye edilmiş
olan ancak yargılaması süren Avni Gündoğan katıldı.
Candan Doğan tarafından okunan açıklamada, gösteri ve protesto hakkının Anayasal bir hak olduğu vurgulandı, tutuklu gençlerin 30 Mayıs'ta Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleşecek duruşması için çağrı yapıldı.
Anne-Baba Dayanışma Ağı'nın basın açıklaması şöyle:
"Çocuklarımız Anayasal ve demokratik haklarını
kullanmalarına rağmen 66 gündür tutuklu. Açık lise öğrencisi olan, üniversiteye
hazırlanan, üniversite öğrencisi olan, çalışarak kendine bir gelecek yaratmaya
çalışan çocuklarımız haftalardır parmaklıklar arkasında. Biz anne babalar
olarak haftalardır her günümüz çocuklarımızdan gelecek telefonu, görüş
günlerini bekleyerek geçiyor. Çocuklarımızın her günü serbest kalacakları,
bize, ailelerine, arkadaşlarına, sevdiklerine kavuşacakları günü bekleyerek geçiyor.
Çocuklarımız için, ülkemiz için adalet istiyoruz.
"UMUTLARI, HAYALLERİ PARMAKLIKLAR ARKASINDA"
Herkes önceden izin almadan gösteri ve yürüyüş hakkına
sahiptir maddesi Anayasa’nın en temel maddesi iken çocuklarımız haklarını
kullandıkları için 66 gündür tutuklu. Kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle
suçlanamaz iken çocuklarımız 66 gündür tutuklu. Kimse eğitim ve öğrenim
hakkından yoksun bırakılamaz en temel Anayasa maddesi iken çocuklarımız sınav
haftalarını cezaevinde geçirdi, 66 gündür üniversitelerinden, sıra
arkadaşlarından uzakta. Üniversite sınavına hazırlanırken, kendisine bir
gelecek yaratmaya çalışırken umutları, hayalleri parmaklıklar arkasında.
"ÇOCUKLARIMIZIN YARGILANMADIĞI BİR ÜLKE İSTİYORUZ"
'Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamaz' (şeklindeki)
Anayasal haklarına rağmen gözaltı sırası ve sonrasında, cezaevinde 66 gündür
çocuklarımıza yaşatılanlarla en temel hakları ihlal edildi. Kimse suçluluğu
mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar suçlu sayılamaz, kişinin yaşama hakkına,
maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz çocuklarımızın 66 günlük
tutukluluğunun artık son bulmasını, serbest bırakılmasını istiyoruz. Boğaziçi
Üniversitesi’nde '6 yaşındaki çocuk evlenebilir' diyerek suç işleyen kişiyi
protesto ettiği için tutuklanan çocuklarımızın serbest bırakılmasını
istiyoruz... İstanbul’da ülkemizin her yerinde tüm çocuklarımız için özgürlük
istiyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın tutuklanmadığı, adli kontrol
şartı, ev hapsi verilmediği, mahkeme salonlarında yargılanmadığı bir ülke
istiyoruz.
"ÇAĞRILARI 'SESİMİZ OLMAYI BIRAKMAYIN' ÇAĞRISIDIR"
Tüm çocuklarımız serbest bırakılıncaya kadar tutuksuz
yargılanan, ev hapsi, adli kontrol şartı verilen tüm çocuklarımız için adalet
mücadelemize devam edeceğiz. Her duruşmada çocuklarımızın yanında olmaya devam
edeceğiz. İlk tutuklamaların başladığı günden itibaren çocuklarımızın çağrısı
'Sesimiz olmayı bırakmayın' çağrısıdır. Bizi içerden almadan gündemden
düşürmeyin çağrısıdır. Herkesi 30 Mayıs’ta Silivri’ye çocuklarımızın özgürlüğü
için çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz"
"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE BİR BAYRAM DAHA VAR..."
Basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız
gerek Saraçhane’de gerek ev baskınlarıyla gözaltına alındılar. Uzun bir süredir
anneler ve babalar olarak çocuklarımızın sesini duyurmak istedik. Bu
mücadelemizde kimi çocuklarımızı dışarıya aldık” diyen Avni Gündoğan da hala
tutuklu olan gençler için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek şöyle
konuştu:
“Onlarla onur, gurur duyuyoruz. Çocuklarımız, demokratik bir
haklarını kullandılar. Barışçıl, meşru bir eylemlilik içerisinde oldular. Bu
çocuklarımız normal, demokratik bir ülkede olsaydı, bu açıdan herhangi bir
soruşturmaya dahi tabi tutulmazlardı. Ama şu anda 66 gündür içeride olan
çocuklarımız var. 30 Mayıs’ta duruşmaları olacak. Bu çocuklarımızın derhal
serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir bayram geçti, peşinden Anneler Günü geçti,
Gençlik Bayramı geçti ve şimdi önümüzde bir bayram daha var ve anneleriyle,
babalarıyla, sıra arkadaşlarıyla yeniden kucaklaşmak ve özgürlüklerinden mahrum
bırakılmamalarını talep ediyoruz.”