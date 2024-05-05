Anne ile oğlu ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:05

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:05

Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarı’ndan şehir merkezine seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 06 ADF 401 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan F.K. ile oğlu A.E.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ile oğlu, tedavileri için Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü İ.B.’nin, alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine polis tarafından 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.