Anne ile oğlunu öldürüp kaçmıştı... Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:12

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:36

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Geylani Mahallesi’nde önceki gece geç saatlerde dehşet anlar yaşandı.

İddiaya göre; Cemal Yıldız (58) adlı şahıs, birlikte yaşadığı ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Gülhan Korkmaz (50) ile oğlu Kasım Akkurt’a (26) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne ve oğul, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay sonrası kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Cemal Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.