Anne öldü, kızı ağır yaralandı... Sürücü hakkında tutuklama kararı!

Yenişehir'de 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı, annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:11
Anne öldü, kızı ağır yaralandı... Sürücü hakkında tutuklama kararı!
Abone Ol google-news

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde 10 Mart'ta otomobilin çarpması sonucu Helen Gülce K.'nin (8) ağır yaralandığı, annesi Neslihan Ç.'nin (37) hastanede yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü K.B.D.'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren 8 yaşındaki Helen Gülce K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise, toprağa verildi.


Cenaze haberleri Emniyet haberleri kaza haberleri Mersin haberleri otomobil haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de feci kaza... TIR ile otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de feci kaza... TIR ile otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ankara feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

Ankara feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti
D-100’de feci kaza: Bariyer ok gibi saplandı, sürücünün bacağı koptu

D-100’de feci kaza: Bariyer ok gibi saplandı, sürücünün bacağı koptu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul yarışında son durumu açıkladı: 'Ekrem İmamoğlu 2,5 puan önde ama...'

İstanbul yarışında son durumu açıkladı: 'Ekrem İmamoğlu 2,5 puan önde ama...'
Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!

Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!
Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'

Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Yerel seçime haftalar kaldı: İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı

Yerel seçime haftalar kaldı: İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki

Anayasaya aykırı...Ulusal gazetede resmi Peştuca ilan yayımlanmasına tepki
Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları