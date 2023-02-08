Anne ve 2 çocuğu enkaz altında birbirlerine sarılı halde bulundu
Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazı altında kalan Selcan Bağış (29) kızı Sıla (8) ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe Bağış'ın cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu.
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe evlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.
Ekiplerin çalışması sonucu anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu.
Bağış ile 2 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün sabah saatlerinde memleketleri Hakkari'nin Yükeskova ilçesine bağlı Dilektaşı köyüne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Selcan Bağış ile çocukları toprağa verildi.
"KENDİ ELLERİMLE ÇIKARDIM"
Kızını ve torunlarını kendi elleriyle ekiplerle birlikte enkazdan çıkarttığını belirten Abuzeyt Yalçın, “Kızım ve torunlarımı 4 katlı binanın enkazında birbirlerine sarılı halde kendi ellerimle çıkardım. Allah kimseye böyle acı vermesin. Damadım gece vardiyasında çalışıyordu. O da ailesinin telaşına kapıldı. Ben kızımı ve çocuklarımı memleketime getirdim. Damadım da ailesini kurtarmak için orada kaldı" dedi.
Selcan Bağış’ın kuzeni Eyyüb Yalçın ise "Antalya’da çalışıyorum. Olayı duyar duymaz Hatay’a hareket ettim. Amcalarımla birlikte Selcan’ın yaşadığı İskenderun ilçesine vardık. 12 saatlik bir çalışmanın ardında Selcan ve çocuklarını birbirlerine sarılı şekilde enkazın içinde çıkartarak, bugün de memleketi Yüksekova Dilektaşı köyünde aile mezarlığında defnettik" diye konuştu.
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