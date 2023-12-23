Anne ve 5 çocuğu yangında mahsur kaldı: Komşuları kurtardı!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:09

Güncelleme: 23.12.2023 - 15:09

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Kocayusuf Caddesi’nde bulunan tek katlı evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu Rende El Muhammed (40) ve yaşları 2 ila 12 arasında değişen 5 çocuğunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden komşuları ailenin yardımına koştu.

ÇALIŞMALARI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ!

Evin, kapı ve pencerelerine vurarak uyuyan Rende El Muhammed’i uyandıran komşuları anne ve 5 çocuğunu dumanların arasından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan Rende El Muhammed ile 5 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri evin çatısına sıçrayan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Çocuklarına sarılan Rende El Muhammed, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.