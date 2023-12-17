İşyerinde çıkıp eve sıçrayan yangında annesini kurtardı

Çanakkale'de bir işyerinin 2'nci katında çıkıp yanındaki eve sıçrayan yangın 5 saatte söndürüldü. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Ayşe Çaygöz'ü (74) oğlu Orhan Çaygöz dışarı çıkardı.

DHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 16:24
İşyerinde çıkıp eve sıçrayan yangında annesini kurtardı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Tepekcik Mahallesi'nde kereste imalathanesinin 2'nci katındaki ofiste saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler yandaki eve sıçradı. Bu sırada evdeki Ramiz Çaygöz (79) içeride mahsur kalan eşi Ayşe Çaygöz'ü dışarıya çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Çaygöz, oğlu Orhan Çaygöz'ü arayıp yardım istedi. Orhan Çaygöz eve girerek annesi Ayşe Çaygöz'ü çıkarttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın 5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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