Anne ve bebeği 82 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, bir anne ve bebeğini enkazdan 82 saat sonra kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:05
Anne ve bebeği 82 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 82 saat sonra enkazdan bir anne ve 1 buçuk yaşındaki bebeğini kurtardı. 

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekiplerimizin fedakar çalışmaları sonucunda depremim 82'inci saatinde bir anne ve 1.5 yaşındaki bebeği sağ olarak kurtarıldı. Bundan daha mutlu bir şey yok. Karabük ve Ankara Büyükşehir arama kurtarma ekipleri can olmaya devam ediyor. Bir bebek ve bir anne. Sözün bittiği yer. Personelimizle gurur duyuyor, hepsini alınlarından öpüyorum" dedi.


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