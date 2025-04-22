Anneannesi, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti

Kadıköy'de katledilen; İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi mezarını anneannesi ziyaret etti.

Anneannesi, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti
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İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:45

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü.

Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarını anneannesi ve Sultangazi’de aşçılık yapan Ayhan ziyaret edip dua etti.

"CİĞERİMDEN PARÇA ALMIŞLAR GİBİ"

Sultangazi’de aşçılık yapan Ayhan Kilaver, Mattia Ahmet Minguzzi’nin hiç aklından çıkmadığını ve iş yerinden izin alıp geldiğini ifade ederek "Tanımam ama bıçaklandığı günden beri etkisinden çıkamıyorum. 3 çocuk babasıyım. Oğlum Ahmet’in yaşında. Oğluma bakınca sanki Ahmet’i görüyorum. Ciğerimden parça almışlar gibi. Her sabah namaza kalkıp ailesine dua ediyorum" şeklinde konuştu.


Etiketler: #Andrea Minguzzi #anneanne #Mattia Ahmet Minguzzi

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