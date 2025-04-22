Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü Kadıköy bit pazarında tuhaf görüntüler! Saçlarını Ahmet'in katili gibi kestirip meydan okudular...

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:01

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:05

Kadıköy'deki bit pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucu İtalyan Şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti.

Kamuoyunda infial yaratan cinayetin ardından Minguzzi'nin ailesine yönelik çok sayıda tehdit mesajı gönderilirken, emniyet güçlerinin 'suç örgütü' kapsamına taşıdığı davanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CİNAYETİN YAŞANDIĞI PAZARA GİDİP MEYDAN OKUDULAR

Çoğunluğu TikTok platformunda olmak üzere Minguzzi'yi öldüren B.A.'ya yönelik destek videoları paylaşan kişiler, olayı bir boyut ileri taşıyarak cinayetin yaşandığı pazar yerine giderek video çekti.

Minguzzi'nin katili B.A. ile özdeşleşen saç stilleriyle etrafındakilere meydan okuyan 12-14 yaş arasındaki iki çocuğun videosu, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

MEZARI TAHRİP EDİLMİŞTİ

Öte yandan cinayet davasının ilk duruşması öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaparken, B.B. adlı şahısla yaşadığı tartışma sonucu beş yerinden bıçaklanmıştı.

Olay anında yanında bulunan bir diğer kişi, U.B., yerde yaralı halde yatan çocuğa tekmelerle saldırmıştı.

MÜCADELESİ 14 GÜN SÜRDÜ

Ağır yaralanan Minguzzi, 14 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, failler hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 ila 24 yıl arası hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.

İddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 10 Nisan’da Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşmanın ikinci oturumu ise 8 Mayıs’ta yapılacak.