Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme

Son dakika haberi... Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 20:03

İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanmıştı. 

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.


Etiketler: #Mattia Ahmet Minguzzi #Cinayet

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