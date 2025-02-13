Annem Ankara'da Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor' şarkısı ilk kez yayınlandı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:35

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:35

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni tanıtımında izleyiciyi büyük bir sürpriz karşıladı. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara'nın yeni bölüm tanıtımında Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor', şarkısı ilk kez yayınlandı. Seyirci Sezen Aksu'nun sesinden Ferdi Tayfur şarkısıyla duygusal anlar yaşadı.

MİNİK SERÇE'DEN 'BANA SOR'

Hikayesiyle izleyici derinden etkileyen Annem Ankara'nın yeni tanıtımında Sezen Aksu sürprizi yaşandı. Minik Serçe'nin geçtiğimiz ay kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' adlı şarkısına yeniden hayat verdiği ortaya çıktı. Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Sait Büyükçınar'ın bestelediği ve 1990 yılında ilk defa Ferdi Tayfur'un Hoşçakal albümüyle piyasaya sürülen efsane şarkı Aksu'nun büyülü sesinden 'Annem Ankara'da izleyiciyle buluştu.

TAMAMI HAFTAYA ANNEM ANKARA'DA

İzleyicileri heyecanlandıran tanıtım sonrası dizinin ve Sezen Aksu'nun fanları şarkının tamamını merak etmeye başladı. Aksu'nun sesinden 'Bana or' tam haliyle haftaya Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.