Yayınlanma: 05.02.2025 - 20:36

Güncelleme: 05.02.2025 - 20:36

Dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’in başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Annem Ankara dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisinin yeni bölümü 5 Şubat Çarşamba Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hasan, Nazan’la alakalı go¨ru¨len davada hem karakolda hem de mahkemede verdiği ifade de olayın tamamen kaza oldugˆunu söyleyip Nazan’ı savunur. Hasan’ın bu beklenmedik hamlesinden sonra Zuhal’in tepkisi c¸ok sert olacaktır. Ev sahibiyle yaşanan yanlış anlama sonucu ay başında evsiz kalacak olan Zuhal, yeni bir ev arayışına girer. Aysel kızı Aslı’yla birlikte Vahide’nin yanına yerleşir. Vahide’nin yalnız kalmaması için çabalayan Aysel, kardeşinin büyük bir sırrı olduğunu keşfeder. Suphi Mesude ile olan arkadaşlığını ilerletmek ister. Herkes yeni yıl heyecanı yaşarken Hasan ise zor bir sürece girer.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zuhal, emlakçıdan haber aldıktan sonra çocukların sabah sokağa konacak eşyaları go¨rmemeleri için onları teyzelerinin yanına go¨tu¨rmeye karar verir. Fakat Bas¸ar’ın, S¸u¨kran yengesiyle ve o evle alakalı farklı travmaları vardır. Geceyi babalarıyla birlikte gec¸irmek için ısrar eder. Ailece, Hasan’ın ofisine vardıklarında hic¸ beklemedikleri bir su¨rprizle kars¸ılas¸acaklardır. Digˆer yanda Vahide’nin ‘kız c¸ocugˆu’ meselesi Aysel’in go¨nlu¨nde ve zihninde bu¨yu¨k bir yu¨k haline gelir. U¨stelik Vahide’nin yaptıgˆı bir konus¸ma, onun kafasındaki soru is¸aretini bu¨yu¨tu¨r. Acaba gec¸mis¸te, Vahide’yle go¨ru¨s¸medikleri iki yıllık su¨rec¸te onun herkesten gizledigˆi bir c¸ocugˆu mu olmus¸tur? Bu¨tu¨n bunların haricinde sadece Soydas¸lı Ailesi’ni degˆil, Vahide’yi, Burak’ı, Bas¸ar’ı ve Bagˆıs¸’ı, hatta Burak’ın sınıfına yeni nakil olan Gu¨nes¸ Serenceli’yi bile derinden etkileyecek, bambas¸ka bir gelis¸me yas¸anmaktadır.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN KONUSU NE?

4 adam, 1 kadın… Buydu Zuhal Soydaşlı’nın hikayesi. Üç erkek evladın annesi, bir türlü büyüyemeyen bir adamın karısıydı. Özetle; kendi evinin yalnızıydı.

Son oğlunu kucağına aldıktan birkaç ay sonra Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden emekli olmak zorunda kaldı Zuhal. Birkaç gün sonra da kocası Hasan Soydaşlı’nın onu aldattığını öğrendi.

Oğullarıyla birlikte sığabileceği bir yuva uğruna, çalışmaktan başka çaresi yoktu Zuhal’in. Çocuklarıyla birlikte ayakta, hayatta kalmaya çalıştığı şehrin ta kendisiydi Zuhal. Ankara’ydı o. Denizi yoktu, boğazı yoktu. Hiçbir zaman da olmayacaktı. Ama direnişti, mücadeleydi. Çünkü anne olmak başlı başına, “tek başına” bir mücadeleydi.