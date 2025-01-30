Annem Ankara'ya sürpriz bir isim katıldı!

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara, son bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin yeni bölüm tanıtımında sürpriz bir isim yer aldı.

Annem Ankara'ya sürpriz bir isim katıldı!
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:33

Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna dahil olacak. Başak Angigün’ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide Bilgin, Sevinç karakteriyle olayların seyrini değiştirecek.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

Dizinin bölüm arkası tanıtımında sürpriz bir isim yer aldı. ‘Sevinç’ karakteriyle 9.bölüm itibariyle Annem Ankara’da izleyici karşısına çıkacak olan Belçim Bilgin’in dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.


Etiketler: #Annem Ankara #belçim bilgin

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