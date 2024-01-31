Genç kız yatağında ölü bulunmuştu: DNA'lar eşleşmedi, annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Yayınlanma: 31.01.2024 - 21:01

Güncelleme: 31.01.2024 - 21:55

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, 2022 yılı Ocak ayında annesi tarafından yatakta ölü bulunmuş, otopside boyun kemiğinin kırık olduğu ortaya çıkan genç kızın anne ve babası, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Önceki duruşmada istenilen akıl sağlığı raporu Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi’nden geldi. Raporda sanık Turcen Sakallıoğlu’nun akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Evde yapılan incelemede 2 farklı kişiye ait DNA örneklerinin olduğu ve DNA’ların olayda adı geçen isimlerle eşleşmediği öğrenildi. Duruşmada her iki sanık da beraatlerini talep ederken mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrası bir açıklama yapan Sanık Mehmet Halil Sakallıoğlu’nun avukatı Ferdi Çelebi, şunları dile getirdi;

“Kolluk aşamasında olayın boğma kaynaklı tespiti sonrasında evde bulunan baba ve anne en büyük şüpheli olarak alınıp tutuklanıyor. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından müvekkilimin ve diğer sanık eşinin herhangi bir şekilde parmak izi bulunamıyor. Daha sonra olaya karışabildiği düşünülen ormancı, komşular ve maktulün yazışmalarının olduğu tüm kişilerin DNA, kan ve tükürük örnekleri alınıyor. Yapılan karşılaştırmalarda olay yerinde 2 farklı DNA bulunuyor ancak bu DNA’ların kime ait olduğu tespit edilemiyor. Müvekkilim ve diğer tutuklu sanığın tutuklu kalmasının sebebi olay günü evde bulunmaları. Olay yerinin köy olması nedeniyle ev kapılarının kilitleme ihtiyacının duyulmadığı tüm tanık beyanlarıyla sabit”

Duruşmada mahkeme heyeti tarafından sanık Mehmet Halil Sakallıoğlu’nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi’nden rapor talep edildi. Sakallıoğlu’nun bu 15 gün hastanede izlenilmesi ve gözetim altında tutulması istendi. Dava, 27 Mart’a erteledi.



Öte yandan Gamze’nin ablası F.S.'nin anne ve babasının yaşadığı evi sattırmak istediği Gamze'nin ise duruma karşı çıkarak ablasıyla aralarında tartışma çıktığı ileri sürülmüştü.