'Damat cinayetinin' yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak’ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar’ın silahlı saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:14
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Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi’nde, 29 Ocak 2024 tarihinde Halil Çağlar, boşanma aşamasında yaşanan tartışmalar sonucunda eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak’ı silahla vurarak öldürdükten sonra kızını ve baldızını ağır yaraladı.

Halil Çağlar, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka kişiye ateş ediyor.

Ardından Çağlar, koşarak diğer aile fertlerine ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.


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