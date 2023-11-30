Tunceli'de korkutan yangın!

Tunceli'de daha önce belediye binası ve öğretmenevi olarak kullanılan boş binada yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında bina kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:21
Tunceli'de korkutan yangın!
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan daha önce belediye binası ve öğretmenevi olarak kullanılan boş binada yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadan çıkan duman gökyüzünü kaplarken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.


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