Annesi ile kızına şiddet uygulamıştı... Hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:23

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:23

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine harekete geçerek Oktay Aksoy adlı zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Annesi Ayşe Ersen ve geçen yıl hayatını kaybeden birlikte olduğu Huri Yoğun’dan olan küçük kızına şiddet uygulayan Aksoy, Sarılar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Oktay Aksoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi.