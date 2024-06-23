Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi!

Mardin'in Midyat ilçesinde Veysi B. (40), çıkan tartışmada annesi Atiye B. (60) ve eşi Necla B. (35) içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 00:08
Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi!
Abone Ol google-news

Olay saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Veysi B., henüz bilinmeyen nedenle annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, Atiye B. ise bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla kapının kırılmasıyla evden çıkarıldı.

Atiye ve Necla B. ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI!

Veysi B. ise jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Necla B.’nin ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 


ateş haberleri hayat haberleri saat haberleri

İlgili Haberler

Hamas'tan ateşkes çıkışı: Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Hamas'tan ateşkes çıkışı: Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız
Türkgün hedef gösterdi: Ayşe Ateş'ten gazetecilere destek

Türkgün hedef gösterdi: Ayşe Ateş'ten gazetecilere destek
Türkgün yazarı, Sinan Ateş suikastı üzerinden gazetecileri hedef aldı: Skandal paylaşımları ortaya çıktı!

Türkgün yazarı, Sinan Ateş suikastı üzerinden gazetecileri hedef aldı: Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler