Annesine bağıran babasını bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen silahlı-bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç, annesine bağıran babasını bıçakla yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:29
Annesine bağıran babasını bıçakladı
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İnegöl’ün Cumhuriyet Mahallesi’nde Latife Sokak’ta bulunan bir evde baba Abdullah Ç., eşi Çiğdem Ç. ile evde tartışma başladı. Hararetli tartışmaya şahit olan oğlu 16 yaşındaki Baran Ç., babasına kızmaya başladı. Bir anda kavga baba ile oğul arasında yaşanmaya başladı. Öfkelenen oğul Baran Ç. mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden ve bacağından yaraladı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokakta devam eden kavgaya denk gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, Baran Ç.’nin havaya ateş etmesiyle dehşeti yaşadı. Öfkeli oğul, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi polis eşliğinde yaptı. Yaralı baba Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan oğlu arıyor.


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