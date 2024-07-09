Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:14

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:15

Bursa'da, geçen yıl nisan ayında Engin Altın, iddiaya göre kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca, taraflar aralarında tartışma çıktı. Engin Altın, belindeki tabancayı çıkarmaya çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş'i bıçakladı.

Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp Engin Altın'ı bacaklarından vurdu. Uğur Ermiş hayatını kaybederken, tedavisi sonrası taburcu olan Engin Altın gözaltına alındı.

Altın tutuklanırken, çatışmada yaralanan Oğuz Ermiş ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

2 AY SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayda aldığı kesici alet ve kurşun yaraları nedeniyle cezaevi şartlarında hayatını yalnız sürdüremeyeceği belirtilen Engin Altın da Adli Tıp Kurumu 3'üncü İhtisas Kurulu'nun raporu doğrultusunda, 22 Haziran 2023'te şartlı salıverme koşulu ile tahliye edildi.

Altın, tahliye olduktan 2 ay sonra, 30 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi'nde arkadaşının açtığı emlak ofisini ziyarete gittiği sırada Oğuz Ermiş tarafından sokakta 12 kurşunla öldürüldü.

'ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, ATEŞ ETTİM'

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırı sonrası otomobiliyle kaçan Oğuz Ermiş'i yakalayıp gözaltına aldı. Ermiş, emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü ağabeyimi öldüren Engin Altın ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı. Tabancamla ona ateş ettim" dedi.

Bu arada Altın'a yönelik silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Oğuz Ermiş'in koşarak Engin Altın'ın emlak ofisinin önüne geldiği, ardından Altın'a belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş ettiği, Altın'ın kanlar içinde yere düştüğü, Ermiş'in yine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

'ANNEME SÖZ VERDİM AMA YEMİNİMİ BOZDUM'

Cinayet sonrası tutuklanan ve savcılıkta susma hakkını kullanan Oğuz Ermiş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Ermiş'in yargılanmasına, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada savunma yapan Ermiş, Engin Altın'ın aracılar tarafından kendisine, 'Bu iş henüz bitmedi, yarım kalmayacak. Ağabeyini öldürdüğüm gibi Oğuz'u da öldüreceğim' haberi gönderdiğini söyledi.

Bu tehditleri öğrenen annesinin sokağa çıkmaması ve Engin Altın'a zarar vermemesi için kendisine yemin ettirdiğini söyleyen Ermiş, "Ben de Engin ile karşılaşmamak için aylarca dışarı çıkmadım. Olay günü markete alışveriş yapmak için gittiğimde karşımda onu gördüm. Bir anda, beni sakatlayıp ağabeyimi öldürdüğü aklıma geldi. Anneme verdiğim yemini unuttum. Nevrim dönünce korkutmak için ona ateş ettim. Sonra silahtaki tüm mermiyi üzerime boşalttım" dedi.

'OĞLUMUN HİÇ SUÇU YOKTU'

Engin Altın'ın annesi N.A. ise duruşmada, oğlunun daha önce hiç silah kullanmadığını belirterek, "Engin'in hiçbir suçu yoktu. Bu şahıslar benim yavrumu takip etti. Oğlum asla silahla gezmezdi. Cezaevinden çıktıktan sonra, kendini korumak için birilerinden silah almak zorunda kaldı. Yavrumu bilinçli bir şekilde öldüren Oğuz Ermiş'ten şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan Oğuz Ermiş'in avukatı Hakan Gündoğdu ise "Müvekkilim Oğuz'un, olaydan 3-4 ay önce maktul Engin tarafından ağabeyi öldürülmüştür. Hatta, kendisi de ağabeyinin öldüğü gün Engin tarafından sakat bırakılmak suretiyle yaralanmıştır. Tutuklanıp cezaevine gönderilen Engin sağlık sebepleriyle tahliye edilmiştir. Ancak ne hikmetse sağlık sebebiyle cezaevi koşullarında hayatını idame ettiremeyeceği gerekçesiyle tahliye edilmesine rağmen elini kolunu sallayarak müvekkil Oğuz’u da ağabeyi gibi öldürmek için arayış içerisine girmiştir. Mahalledeki esnafları gezerek Oğuz’un yerini öğrenmeye çalışmıştır. Engin olay günü müvekkil Oğuz’un yaşadığı evin tam karşısında 6 metre mesafede durarak müvekkili bulmaya çalışmıştır. Evden market alışverişi yapmak için çıkan müvekkilim, karşısında kendisini yaralayarak sakat bırakan maktul Engin’i görünce ağabeyi gibi öldüreceğinden korkarak maktulün ayaklarına doğru ateş etmiştir. Engin Altın da belinden çıkarttığı silahla müvekkile ateş etmeye başlamış olup, ölümle burun buruna gelen müvekkil Oğuz, bu sefer kendini korumak maksadıyla maktule ateş etmiştir. Olayda çok açık bir şekilde meşru müdafaa hükümleri uygulanması gerekmektedir. Aksi kanaatte dahi kendisini yaralayarak sakat bırakan ve uzun süre kendisini öldürmek için arayan Engin’i karşısında görmesi sebebiyle ateş etmesi sonucu haksız tahrik hükümlerinden faydalanması gerekmektedir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ermiş'i, 'Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.