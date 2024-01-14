Annesini arayıp 'kaçırıldım' diyen çocuk bulundu

Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:24

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:46

Olay, saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan Gizem Nur Sügür, iddiaya göre, çalıştığı işyerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı.

Bir süre sonra annesini telefonla arayan Gizem Nur Sügür, 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi.

Aile, kızının hayatından endişe ettiklerini belirtirken, ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayı duyan Gizem Nur Sügür'ün yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

“HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Baba S.S., "Kızım G., bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Aydın Didim’de yaşayan Gizem Nur Sügür’ün 2016 yılında da kaybolduğu ve 8 saat sonra bulunduğu haberlere yansımıştı.

BULUNDU

Polis ekipleri sabah saatlerinde Gizem Nur Sügür'ü Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. Gizem Nur Sügür polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi. Gizem Nur Sügür, ailesine teslim edildi.

Baba Serkan Sögür, "Kızım sağ salim bulunduğu için sevindik. Polis bulduğunda korku içinde insanlardan kaçıyormuş. İnşallah polisler, kızımı kaçıran şüphelileri bulur" dedi.

Polis, genç kızın ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.