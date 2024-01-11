Arama çalışmaları devam ediyor: Kayıp Rus turistin telefonu bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın, ekipler tarafından her yerde aranıyor. Bugün Çalış Tepesi’nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:41
Arama çalışmaları devam ediyor: Kayıp Rus turistin telefonu bulundu
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Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık’ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak’ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. 

Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi.

Bulunması için çalışma başlatılan Larygina’nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları bugün de devam etti. 

Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT üyelerinden oluşan ekipler, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı.


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