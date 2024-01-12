Günlerdir aranıyordu... Kayıp Rus turist ölü bulundu!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:29

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık’ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak’ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Larygina’nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı. Aynı bölgede bugün devam eden çalışmalarda Larygina’nın cansız bedeni telefonunun bulunduğu bölge yakınında Çalış tepesindeki ormanlık alanda bulundu.

Ceset, sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip Kemer Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.