Annesini bıçaklayarak öldürmüştü... Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:36

Güncelleme: 13.03.2024 - 12:38

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak’taki bir apartmanın birinci katında dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye görre; Canan Kabil ile oğlu Furkan S. arasında henüz belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan S. annesi Canan Kabil’i bıçakladı. Ardından Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Furkan S., annesini bıçakladığını söyledi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde Canan Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kabil’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan zanlı Furkan S. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Furkan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.