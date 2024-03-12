Çanakkale'de dehşet... Annesini bıçaklayarak öldürdü!
Gelibolu ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Canan K., oğlu Furkan T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T. bıçakla annesini yaraladı.
Zanlının, karakola giderek annesi Canan K.'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K.'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı Furkan T.'nin emniyetteki ifade ve işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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