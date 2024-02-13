Bağcılar'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Bağcılar'da 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren M.T.G. 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkez Mahallesi 565 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada, saat 17.30 sıralarında psikolojik sorunları olan M.T.G. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi S.G.'yi (74) bıçakladı.
Bu sırada M.T.G.'nin babası eve gelerek eşini kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini bıçaklayan M.T.G.'yi gözaltına aldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne S.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli M.T.G. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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