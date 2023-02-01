Annesini darbeden ağabeyini bıçaklayarak öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Samsun’da lise öğrencisi T.C.S. (17), annesini darbettiğini öne sürdüğü ağabeyi Ali Kenan Sandıkçı’yı (32) bıçaklayarak öldürdü. Emniyet'teki ifadesinde “Annemi öldürecek sandım" diyen T.C.S., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:46
Annesini darbeden ağabeyini bıçaklayarak öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
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Atakum İlçesi İstiklal Mahallesi’nde önceki gün, Ali Kenan Sandıkçı ile annesi Gülhatun Sandıkçı (56) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Evde bulunan lise öğrencisi T.C.S., araya girerek annesini darbettiğini öne sürdüğü ağabeyi Ali Kenan Sandıkçı’yı engellemek istedi. Bu kez iki kardeş arasında kavga çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA YARALADI

Kavga sırasında T.C.S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Ali Kenan Sandıkçı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan T.C.S.’nin ifadesinde “Ağabeyim uyuşturucu bağımlısı ve çok fazla suç kaydı var. Annemi dövdü. Ben de araya girerek ayırmak istedim beni de itti. Annemi öldürecek sandım” dediği belirtildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


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