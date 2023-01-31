Samsun'da dehşet: Annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:30
Samsun'da dehşet: Annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdü
Abone Ol google-news

İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı.

BIÇAKLA YARALADI

Annesini darbeden Ali Kenan S'yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi'ne götürüldü.


Samsun Cinayet cinayet sanığı

İlgili Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Sigara devi British American Tobacco Samsun fabrikasında grev kararı

Sigara devi British American Tobacco Samsun fabrikasında grev kararı
2023 yılı Samsung için zorlu geçecek! Düşüşle kapattı

2023 yılı Samsung için zorlu geçecek! Düşüşle kapattı

En Çok Okunan Haberler