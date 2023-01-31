Samsun'da dehşet: Annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdü
Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı.
BIÇAKLA YARALADI
Annesini darbeden Ali Kenan S'yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi'ne götürüldü.
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