Diyarbakır'da 'evlat' vahşeti: Annesini öldüren zanlı yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annesini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 'evlat' vahşeti: Annesini öldüren zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:09

Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinde B.Y. (20) gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Y.A'ya tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

ANNE ÖLDÜ, ZANLI GÖZALTINDA

Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince B.Y. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #diyarbakır

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