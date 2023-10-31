Annesini tehdit edip, perdesini ateşe vermişti... Hakkında tutuklama kararı verildi!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 18:03

Güncelleme: 31.10.2023 - 18:03

Bursa'da Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'ndeki bir evde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ömer Güler (23), annesi M.G.'den 100 lira istedi. Anne M.G., daha önce uyuşturucu madde kullanan oğluna para vermek istemedi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre; annesini öldürmekle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren Ömer Güler, istediği parayı alıp, çıktı.

M.G.'nin şikâyeti üzerine Ömer Güler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.