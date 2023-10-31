Annesini tehdit edip, perdesini ateşe vermişti... Hakkında tutuklama kararı verildi!

Bursa'da para yüzünden annesi ile tartışıp, ölümle tehdit eden ve ardından evin perdesini ateş veren 23 yaşındaki Ömer Güler hakkında, tutuklama kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 18:03
Annesini tehdit edip, perdesini ateşe vermişti... Hakkında tutuklama kararı verildi!
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Bursa'da Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'ndeki bir evde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ömer Güler (23), annesi M.G.'den 100 lira istedi. Anne M.G., daha önce uyuşturucu madde kullanan oğluna para vermek istemedi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre; annesini öldürmekle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren Ömer Güler, istediği parayı alıp, çıktı.

M.G.'nin şikâyeti üzerine Ömer Güler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.


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