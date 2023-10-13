Edirne'de dehşet: Annesini öldürdü

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:46

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., gece saatlerinde cinnet getirerek annesi Bahriye Ş.’yi bıçakla öldürdü.

15 SAAT BOYUNCA CESEDİ EVDE BEKLETTİ

Evin küçük oğlu olduğu öğrenilen B.Ş.’nin annesi Bahriye Ş.’yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde beklettiği belirtildi.

Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden B.Ş., suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli B.Ş.’nin verdiği adrese giden polisler, anne B.Ş.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.