Annesini yaralayan korucu başı babasını öldürmüştü: Tutuklandı
Diyarbakır Eğil'de 14 yaşındaki M.U., annesine şiddet uygulayan babası S.U.'yu tabanca ile vurarak öldürdü. M.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Yukarı Haydan Köyü muhtarı ve korucu başı olan S.U.'nun dün akşam saatlerinde, tartıştığı E.U.'yu bıçakla yaraladığı aktarıldı.
İddiaya göre, olaya tanık olan 14 yaşındaki M.U., babası S.U.'ya ait tabancayı alıp ona ateş etti.
Vücuduna 3 kurşun isabet eden S.U., ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.U. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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