Son dakika... Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 21:28
Son dakika... Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.23'te Diyarbakır'da  3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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