Son dakika... Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 07.06.2023 - 21:28

Güncelleme: 07.06.2023 - 21:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.23'te Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.