Son dakika... Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.23'te Diyarbakır'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Çüngüş (Diyarbakır)
Tarih:2023-06-07
Saat:21:23:08 TSİ
Enlem:38.231 N
Boylam:39.389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/k6LkJkikuL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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