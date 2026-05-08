Annesinin şikâyeti üzerine evde sigara içmesi yasaklandı: İçerse hapse girecek!

8.05.2026 13:45:00
Annesi tarafından huzursuzluk çıkardığı ve sigara içtiği gerekçesiyle evden uzaklaştırılması istenen kişi hakkında, 1 ay süreyle açık alanları dahil olmak üzere "evde sigara içmemesine" karar verildi.

Çekmeköy'de yaşayan Ş.T., oğlu M.C.T.'nin huzursuzluk çıkardığını, evde sürekli sigara içtiği için rahatsız olduğunu ve oğlunun eve yardımda bulunmadığını belirterek, Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Anne, mahkemeye verdiği dilekçede, oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini kaydetti.

Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi ise 1 ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T'nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Mahkeme, M.C.T'nin tedbir süresince açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti.

Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan ilk sinyal geldi: Sigara kimlikle mi satılacak? Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını belirten Birinci, sigaranın kimlikle satılacağını söyledi.
İngiltere dumansız nesil için düğmeye bastı: 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı Birleşik Krallık’ta kabul edilen yeni yasayla 2009 ve sonrasında doğanlar hayatları boyunca yasal olarak sigara satın alamayacak. Düzenleme, elektronik sigara ve nikotin ürünlerine de sıkı kısıtlamalar getiriyor.
Akciğer kanserinde sigara gerçeği: Ölüm nedenlerinde her iki cinste de ilk sırada! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, akciğer kanseri vakalarının yüzde 85'inin sigara kaynaklı olduğunu vurgulayarak çarpıcı uyarılarda bulundu. Akciğer kanserinin hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok ölüme yol açan kanser türü olduğunu belirten Karalezli, sigaranın tedaviye verilen yanıtı da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.