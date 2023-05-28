Antakya’da müşahitlere saldırı iddiası: ‘Buradan cenazeniz çıkar’ diye tehdit ettiler!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:18

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:37

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başında. Ülkenin farklı bölgelerinden sandık başında yaşanan şiddet haberleri geliyor. Bunlardan biri de sosyal medyada, “Alaz” isimli kullanıcının yaptığı paylaşım oldu.

Antakya Demirköprü Muhtar Abdurrahman Çetiner İlkokulu’nda müşahit olduklarını söyleyen ve çeşitli usulsüzlükler karşısında tepki göstermeleri üzerine tekme ve tokatlarla saldırıya uğradıklarını ileri süren hesap, şiddetin fotoğraflarını paylaştı.

Yapılan paylaşımlar şöyle:

“Antakya Demirköprü Muhtar Abdurrahman Çetiner İlkokulu. Müşahit olduk. Kuzenim (solda) kafasına tekmeler yedi, abim (sağda) darp edildi.

Okulda iki sandık var. İkisinde de usulsüzlükler oldu. Kabine birlikte girmeler, kimliksiz oy kullanmalar... Kuzenimin itiraz ettiği görülünce köy muhtarı tanıdıklarını arayarak bütün psikopatları tanıdıkları getir dedi, gelenleri de hepiniz müşahitsiniz diye sandık çevresine aldı.

Kuzenimin her itirazında "sen ırkçılık yapıyorsun, cumhurbaşkanına hakaret ediyorsun" diye iftira atarak insanları galeyana getirdi.

En sonunda kuzenim yalan söylüyorsunuz deyince üzerine çullandılar, boğazına yapıştılar, kafasına tekme ve yumruklarla vurdular. Abim de ayırmak için dahil oldu ve o da darp edildi. Kafasından saç bile yolmuşlar abimin.

Kuzenimle abimi oradan çıkarıp diğer sandığın olduğu sınıfa aldıktan sonra içerdeki hiçbir görevi olmadığını tahmin ettiğim kişi ‘buradan cenazeniz çıkar, burası sağcı, solcunun damarını s.kerim’ diye tehdit ve hakaret etti.

Jandarma komutanı, yiyorsa kalın dercesine, sandık başında kalıp kalmayacağımızı sordu. Kalsak siz burada olacak mısınız bizi koruyacak mısınız dedik, biz zaten buradayız siz ne demek istiyorsunuz diye çıkıştı bize. Evet buradalardı, ama tüm bunlar da onlar buradayken oldu.”